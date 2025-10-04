Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:46, 4 октября 2025Мир

Пенсионер случайно отравил 24 человек газом

Bild: Немецкий пенсионер стал виновником отравления 24 человек фосфином
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетПожар в Казани

Фото: Alfio Marino / Reuters

В районе Штадтфельд-Вест 79-летний пенсионе случайно стал виновником отравления 24 человек ядовитым газом фосфином. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

Отмечается, что в подвале частного дома произошел пожар, способствовавший выбросу опасного вещества в воздух. Экспертиза показала, что речь идет о фосфине — бесцветном и высокотоксичном газе, который используется для борьбы с вредителями. Газ распространился не только в доме, но и на прилегающей территории.

В результате пострадали 24 человека, в том числе пожарные, полицейские и жильцы дома. Некоторым из них пожаловалась срочная госпитализация. Позднее в подвале специалисты обнаружили значительные запасы пестицидов. Химикаты направлены на утилизацию. Причина пожара выясняется.

Ранее 73-летний житель Казани отравился угарным газом при обогреве дома газовой плитой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян предупредили об изменении правил взыскания долгов с граждан

    Несовершеннолетнюю дочь российского политика заподозрили в убийстве матери и брата

    Российская фигуристка показала вид сзади в обтягивающих лосинах

    Российские штурмовики вошли в Северск

    Атаку БПЛА отразили в российском регионе

    В российском регионе ликвидировали БПЛА

    Пенсионер случайно отравил 24 человек газом

    Присвоенный ВСУ российский танк разгромили в зоне СВО

    Младшие командиры ВСУ разрешили солдатам дезертировать

    На Западе сообщили о стремлении Китая отменить ограничения на сделки с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости