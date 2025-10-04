Пенсионер случайно отравил 24 человек газом

Bild: Немецкий пенсионер стал виновником отравления 24 человек фосфином

В районе Штадтфельд-Вест 79-летний пенсионе случайно стал виновником отравления 24 человек ядовитым газом фосфином. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

Отмечается, что в подвале частного дома произошел пожар, способствовавший выбросу опасного вещества в воздух. Экспертиза показала, что речь идет о фосфине — бесцветном и высокотоксичном газе, который используется для борьбы с вредителями. Газ распространился не только в доме, но и на прилегающей территории.

В результате пострадали 24 человека, в том числе пожарные, полицейские и жильцы дома. Некоторым из них пожаловалась срочная госпитализация. Позднее в подвале специалисты обнаружили значительные запасы пестицидов. Химикаты направлены на утилизацию. Причина пожара выясняется.

