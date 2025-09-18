Российский пенсионер отравился угарным газом при обогреве дома газовой плитой

Пенсионер из Казани отравился угарным газом при обогреве дома газовой плитой

73-летний житель Казани отравился угарным газом при обогреве дома газовой плитой. Об этом сообщила пресс-служба Государственной жилищной инспекции по региону.

Инцидент произошел в доме, расположенном по адресу улица Чуйкова, 37. Пенсионер включил конфорки газовой плиты для обогрева помещения, после чего почувствовал недомогание и был отправлен в больницу № 7 имени Садыкова с отравлением угарным газом. После случившегося специалисты газовой службы отключили стояк газоснабжения, который затрагивает девять квартир. Газоснабжение планируют восстановить, когда газовщики смогут получить доступ в квартиру пострадавшего. В данный момент инспекция выясняет обстоятельства произошедшего, а также проверяет исполнение обязательств со стороны УК и газовой службы.

Ранее в сентябре стало известно о взрыве газа в доме в Ангарске Иркутской области. В результате пострадали три человека, двоих из них отправили в больницу.