Премьер Грузии пообещал нейтрализовать иностранную агентуру в стране

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Действующая в Грузии иностранная агентура будет полностью нейтрализована. Такое заявление сделал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, комментируя протесты в столице, передает ТАСС.

«Эта политическая сила, иностранная агентура будет полностью нейтрализована. Им больше не дадут возможности участвовать в грузинской политике», — заявил премьер.

По его словам, происходящее в столице на улице Атонели, где расположен президентский дворец, является преступлением. Политик отметил, что один из пострадавших на митинге полицейских находится в тяжелом состоянии.

Как ранее заявил доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков, Грузия обречена на то, что все ближайшие выборы будут проходить в повышенной политической турбулентности.

