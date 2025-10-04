Роспотребнадзор проверит сообщения о заражении россиян вирусом Коксаки в Турции

Роспотребнадзор взял на контроль информацию о вспышке вируса Коксаки в Турции

В Роспотребнадзоре взяли на контроль информацию о вспышке энтеровирусной инфекции в турецком отеле. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на сайте ведомства.

«В связи с появлением в СМИ сообщений о том, что российские туристы в отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa в Сиде сообщили о заражении вирусом Коксаки, Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Турции официальный запрос», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в запросе содержится просьба предоставить официальные данные о результатах расследования и оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации.

Ранее появилась информация, что в отеле Crystal Admiral в турецкой провинции Анталья произошла вспышка вируса Коксаки среди постояльцев. Комментируя эту новость, менеджер гостиницы заверил, что не получал никаких жалоб по поводу заражения вирусом кого-либо из отдыхающих.