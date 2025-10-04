Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:13, 4 октября 2025Путешествия

Роспотребнадзор проверит сообщения о заражении россиян вирусом Коксаки в Турции

Роспотребнадзор взял на контроль информацию о вспышке вируса Коксаки в Турции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Igor Drondin / Shutterstock / Fotodom

В Роспотребнадзоре взяли на контроль информацию о вспышке энтеровирусной инфекции в турецком отеле. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на сайте ведомства.

«В связи с появлением в СМИ сообщений о том, что российские туристы в отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa в Сиде сообщили о заражении вирусом Коксаки, Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Турции официальный запрос», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в запросе содержится просьба предоставить официальные данные о результатах расследования и оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации.

Ранее появилась информация, что в отеле Crystal Admiral в турецкой провинции Анталья произошла вспышка вируса Коксаки среди постояльцев. Комментируя эту новость, менеджер гостиницы заверил, что не получал никаких жалоб по поводу заражения вирусом кого-либо из отдыхающих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Митингующие в постсоветской стране ворвались во двор президента

    Роспотребнадзор проверит сообщения о заражении россиян вирусом Коксаки в Турции

    Turkish Airlines вывезла активистов флотилии Тунберг «Сумуд» из Израиля

    Полиция усилила меры против митингующих в Грузии

    Названа причина начала протестов в Грузии

    В России уничтожили 17 украинских беспилотников

    Губернатор Белгородской области рассказал об атаках ВСУ на регион

    В сети возмутились нарядом гостьи на свадьбе

    Депутат Госдумы оправдался за новый iPhone 17 Pro фразой про поиск «дырок»

    Мужчина пострадал при ударе ВСУ по автовокзалу в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости