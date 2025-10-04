Россия
21:07, 4 октября 2025Россия

Россиян предупредили о мошенничестве под видом нового налога

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

МВД предупредило россиян о том, что мошенники рассылают на электронную почту письма о якобы новом налоге, передает РИА Новости.

По информации ведомства, гражданам якобы от имени банка рассылают предупреждение о том, что с их счетов вскоре спишется новый налог. Человека просят срочно войти в личный кабинет и подписать заявление на отказ от платежей, иначе он ежемесячно будет выплачивать десятки тысяч рублей.

Злоумышленники отправляют письма под видом крупных банков, стилизуют их под конкретную финансовую организацию. В письме содержится ссылка на поддельный сайт, где необходимо ввести номер телефона и подписать «заявление».

«Мошенники увидят этот номер, введут его на настоящем сайте банка и получат доступ к личному кабинету», — пояснили в МВД.

Ранее стало известно, что мошенники пытаются похищать деньги у россиян через Telegram-бот, который замаскирован под официальную форму портала «Госуслуги».

