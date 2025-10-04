Экономика
05:42, 4 октября 2025Экономика

Россиян предупредили об изменении правил взыскания долгов с граждан

В России с 1 ноября 2025 года изменятся правила взыскания долгов с граждан
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

С 1 ноября 2025 года в России изменятся правила взыскания долгов с граждан за обязательные платежи (налоги, штрафы и другие сборы). Об этом предупредил депутат Госдумы Игорь Антропенко в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что при отсутствии спора между налогоплательщиком и налоговой службой, взыскание будет производиться во внесудебном порядке. При этом подобное взыскание может быть обращено только на физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.

Ранее россиянам назвали условие принудительного взыскания налога на имущество. Это может случиться после 30 дней просрочки оплаты. При этом ситуация может дойти и до конфискации имущества.

    Все новости