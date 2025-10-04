Экономика
06:46, 4 октября 2025Экономика

Россиянам напомнили о повышении пенсий

Нилов: Некоторые пенсионеры в конце декабря получат пенсию за январь выше
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Некоторые пенсионеры досрочно получат повышенную на 7,6 процента пенсию за январь уже в конце декабря 2025 года. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.

По словам парламентария, в проект бюджета на следующий год заложена индексация страховых пенсий не с 1 февраля, как планировалось изначально, а с 1 января.

Нилов назвал правильным решение правительства о переносе на 1 января даты индексации пенсий.

Ранее Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 год, а также плановый период 2027 и 2028 годы. В частности, в 2027 году страховые пенсии планируется проиндексировать дважды: на 4 процента с 1 февраля и на 3,4 процента с 1 апреля.

    Все новости