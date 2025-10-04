Экономика
17:51, 4 октября 2025

Российский регион засыпало снегом

Кемеровскую область засыпало снегом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Очевидцы сняли на видео засыпанный снегом российский регион. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что обильные осадки выпали в Кемеровской области и стали причиной нескольких автомобильных аварий. Так, из-за образовавшегося на дорогах гололеда в Шерегеше легковая машина столкнулась с автобусом, также ДТП произошло на въезде в Кемерово.

Кроме того, на видео попали заснеженные пейзажи и начавшие спортивный сезон лыжники.

Ранее в октябре научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ответил на вопрос о заморозках в столице.

