Российский регион засыпало снегом

Кемеровскую область засыпало снегом

Очевидцы сняли на видео засыпанный снегом российский регион. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что обильные осадки выпали в Кемеровской области и стали причиной нескольких автомобильных аварий. Так, из-за образовавшегося на дорогах гололеда в Шерегеше легковая машина столкнулась с автобусом, также ДТП произошло на въезде в Кемерово.

Кроме того, на видео попали заснеженные пейзажи и начавшие спортивный сезон лыжники.

Ранее в октябре научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ответил на вопрос о заморозках в столице.