Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:00, 4 октября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Метеоролог ответил на вопрос о заморозках в столице

Вильфанд: Теплая погода в Москве будет сохраняться до середины следующей недели
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В ближайшее время заморозков в столице не предвидится, теплая погода будет сохраняться минимум до середины следующей недели. Об этом рассказал «Ленте.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С каждый днем температура будет повышаться, потому что, во-первых, облачность будет, а облака — покрывало Земли, поэтому не будет выхолаживания подстилающей поверхности при малооблачном небе (…) Второе, поскольку адвекция теплых воздушных масс идет, значит 4 октября температура около 15 градусов будет, 5 октября примерно такая же. 5 октября облачность будет увеличиваться, даже дождик будет», — сказал Вильфанд.

Однако в воскресенье, 5 октября, облачность увеличится, что вызовет дождь. При этом на горизонте прогнозирования заморозков и снега не видно, добавил метеоролог.

Ранее Вильфанд предрек ранний приход весны в 2026 году. По его прогнозу, нигде в России не будет холодной погоды. В феврале в большинстве регионов температура воздуха превысит климатическую норму. «И ранний приход весны прогнозируется в марте, в регионах от западных границ страны до Енисея», — говорил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ХАМАС освободит пленных согласно плану Трампа. Президент США обратился с требованием к Израилю

    Метеоролог ответил на вопрос о заморозках в столице

    В аэропорту Казани ввели временные ограничения

    Стало известно место прощания с народной артисткой Гуляевой

    Американский журналист рассказал об опасных последствиях передачи Tomahawk Киеву

    Россиян предупредили об изменении правил взыскания долгов с граждан

    В Венгрии предупредили о новых провокациях Зеленского

    Бойцов ВСУ уличили в использовании спортивного оружия из Чехии

    Появились кадры масштабного пожара после прилета в Чернигове

    Силы ПВО уничтожили семь дронов в небе над Киришами Ленинградской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости