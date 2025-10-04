Метеоролог ответил на вопрос о заморозках в столице

Вильфанд: Теплая погода в Москве будет сохраняться до середины следующей недели

В ближайшее время заморозков в столице не предвидится, теплая погода будет сохраняться минимум до середины следующей недели. Об этом рассказал «Ленте.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С каждый днем температура будет повышаться, потому что, во-первых, облачность будет, а облака — покрывало Земли, поэтому не будет выхолаживания подстилающей поверхности при малооблачном небе (…) Второе, поскольку адвекция теплых воздушных масс идет, значит 4 октября температура около 15 градусов будет, 5 октября примерно такая же. 5 октября облачность будет увеличиваться, даже дождик будет», — сказал Вильфанд.

Однако в воскресенье, 5 октября, облачность увеличится, что вызовет дождь. При этом на горизонте прогнозирования заморозков и снега не видно, добавил метеоролог.

Ранее Вильфанд предрек ранний приход весны в 2026 году. По его прогнозу, нигде в России не будет холодной погоды. В феврале в большинстве регионов температура воздуха превысит климатическую норму. «И ранний приход весны прогнозируется в марте, в регионах от западных границ страны до Енисея», — говорил он.

