Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО сбили 117 БПЛА в ночь на 4 октября

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 4 октября сбили 117 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Больше всего дронов (27) было сбито в Брянской области. Еще 16 БПЛА уничтожили в Волгоградской области. Кроме того, по 15 беспилотников ликвидировали в Курской области и Республике Крым.

Также 11 БПЛА уничтожили в Ростовской области, 10 — в Воронежской области. В свою очередь, в Белгородской, Ленинградской и Калужской областях сбили 8, 6 и 4 дрона соответственно.

Кроме того, в ночь на 4 октября в Новгородской области и над акваторией Черного моря сбили по два дрона. Еще один БПЛА был уничтожен в Смоленской области.

Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили семь дронов в небе над Киришами Ленинградской области.