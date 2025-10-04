Россия
16:20, 4 октября 2025

У россиянки изъяли 11 детей

В Шахтах Ростовской области у россиянки изъяли 11 детей
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Шахтах Ростовской области у россиянки изъяли 11 приемных детей за жестокое обращение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону в Telegram.

Как рассказали в полиции, в отношении женщины возбудили дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Как именно обращалась с потерпевшими приемная мать, не уточняется.

«Оперативными действиями правоохранительных органов дети были изъяты из опасных условий и помещены в специализированное учреждение», — рассказали в МВД.

Ранее сообщалось, что в Омской области многодетная россиянка лишилась всех детей и пошла под суд за методы воспитания.

