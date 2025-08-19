Силовые структуры
16:24, 19 августа 2025Силовые структуры

Многодетная россиянка лишилась всех детей и пошла под суд за свои методы воспитания

В Омске многодетную мать будут судить за истязания ребенка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

В Омске 30-летняя жительница предстанет перед судом за истязание малолетнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, с августа по ноябрь 2024 года женщина била ремнем своего восьмилетнего сына и на продолжительное время ставила в угол. Таким образом мать наказывала сына за малейшие провинности, в числе которых ненадлежащий присмотр за младшим братом-инвалидом.

Вину россиянка признала, ей грозит до семи лет колонии. Всех четверых ее детей изъяли и поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что на Камчатке осудили на четыре года мать, дочь которой спаслась от насилия через окно.

