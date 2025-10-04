Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:59, 4 октября 2025Бывший СССР

В Армении ответили на вопрос о присутствии российских пограничников

МИД Армении: Соглашение между Ереваном и Баку не касается пограничников РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в интервью изданию PassBlue ответила на вопрос о присутствии российских пограничников. Она указала, что соглашение между Ереваном и Баку не касается вопроса о патрулировании армяно-иранской границы.

«Это регулируется двусторонним соглашением с Россией, так что это не относится к мирному соглашению, которое мы парафировали», — уточнила представитель внешнеполитического ведомства.

8 августа лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Документ стал первым шагом к подписанию полноценного мирного договора между двумя странами и закрытию вопроса Карабаха.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Грузии начались масштабные протесты. Митингующие штурмуют дворец президента, есть пострадавшие. Что известно к этому часу?

    Воевавший на стороне ВСУ британский наемник покончил с собой

    Патрушев высказался о политике НАТО против России

    На Западе рассказали о попытке Зеленского втянуть НАТО в неприятности

    Патрушев назвал Российскую армию самой сильной в мире

    Киев обвинил Китай в предоставлении России спутниковых данных для ударов по Украине

    Россиянка погибла в Болгарии из-за сильного наводнения

    Глава поставлявшей форму ВСУ фирмы избил велосипедиста

    Дубинский назвал ключевое преимущество России над Европой

    На Западе раскрыли позицию Евросоюза по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости