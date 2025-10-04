В Финляндии сделали заявление после слов генсека НАТО о России

Финский политик Мема призвал ЕС изменить политику после слов Рютте о ракетах РФ

Европейскому союзу (ЕС) следует изменить политику в отношении России. К этому в микроблоге X призвал финский политик Армандо Мема.

Такое заявление Мема сделал после высказывания генсека НАТО Марка Рютте, который признал, что российские ракеты могут за считаные минуты долететь до европейских городов.

«Вместо инвестиций в дипломатию мы вкладываемся в оружие и войну, в которой Украина не сможет победить», — ответил на слова генсека альянса политик. Он отметил, что это говорит о том, насколько «безумными» стали европейские политики.

Ранее Рютте заявил, что Украина является первой линией обороны Североатлантического альянса, поэтому его страны — участницы НАТО продолжают ее поддерживать.