В ООН потеряли важные документы о переговорах СССР и США

В настоящее время оказалась утрачена часть протоколов, посвященных диалогу СССР и США по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Это выяснил бывший куратор политики безопасности МАГАТЭ Тарик Рауф. Его процитировало РБК.

По его словам, речь идет о документах по поводу согласования практики Nuclear Sharing — праве стран НАТО на совместное использование ядерного оружия. Как выяснил Рауф, доподлинно неизвестно, как проходили и завершились переговоры по этому вопросу. Во время посещения офиса ООН в Женеве он пытался ознакомиться с протоколами тех переговоров, но оказалось, что из-за множества реконструкций Дворца наций эти документы были утрачены.

В сентябре прошлого года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия и США должны вернуться к процессу сокращения ядерных арсеналов. Кроме того, этому примеру должны последовать и другие страны, которые располагают таким ОМП.