Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:20, 4 октября 2025Бывший СССР

В Запорожье раздались взрывы

«Укринформ»: В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Pixabay

Взрывы прогремели в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщило агентство «Укринформ».

По информации с онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на территории Запорожской области, находящейся под контролем ВСУ, объявлена воздушная тревога.

«В Запорожье слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Ранее перебои с электричеством были вновь зафиксированы на Украине после череды взрывов и пожара. Повреждены оказались несколько важных объектов электроснабжения. При этом их точное количество не называется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о наступлении России в Волчанске

    Слуцкий заявил о попытке Запада реализовать украинский сценарий в Грузии

    Карпин оценил поражение «Динамо» в матче с «Локомотивом»

    Президент Грузии высказался о выборе народа

    Самая мощная преступная группировка 90-х потрясла Россию жестокими разборками. Как одна ошибка уничтожила Ореховскую ОПГ?

    Трамп назвал условие прекращения огня в Газе

    Футболист «Ахмата» пожаловался на расистское оскорбление капитана «Краснодара»

    Детям мигрантов разрешат пересдавать тесты по русскому языку

    Военкор оценил обстановку на упомянутых Путиным на «Валдае» направлениях в зоне СВО

    Лидер победившей на выборах в Чехии оппозиции отказал Украине в снарядах и членстве в ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости