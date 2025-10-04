В Запорожье раздались взрывы

«Укринформ»: В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы

Взрывы прогремели в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщило агентство «Укринформ».

По информации с онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на территории Запорожской области, находящейся под контролем ВСУ, объявлена воздушная тревога.

«В Запорожье слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Ранее перебои с электричеством были вновь зафиксированы на Украине после череды взрывов и пожара. Повреждены оказались несколько важных объектов электроснабжения. При этом их точное количество не называется.