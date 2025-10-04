Бывший СССР
12:35, 4 октября 2025Бывший СССР

На Украине вновь произошли проблемы с электричеством

«Страна.ua»: Под Черниговом зафиксированы перебои с электричеством после взрывов
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Проблемы с электричеством вновь зафиксированы на Украине после череды взрывов и последующего пожара. По данным Telegram-канала издания «Страна.ua», на этот раз перебои с электроэнергией произошли в Черниговской области.

«Без света оставались еще 50 тысяч абонентов», — говорится в сообщении со ссылкой на облэнерго.

Повреждены оказались сразу несколько важных объектов электроснабжения. При этом их точное количество не называется.

Российская армия на этой неделе вызвала блэкаут под Киевом. Черниговская область также попала под удар, после чего здесь ввели почасовой график отключений, которого, как отмечалось, было проблематично придерживаться.

