Верховный суд попросили ликвидировать «Партию роста»

Минюст попросил Верховный суд ликвидировать политическую партию «Партия роста»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Министерство юстиции (Минюст) России попросило Верховный суд ликвидировать «Партию роста». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные суда.

«Поступило административное исковое заявление Министерства юстиции о ликвидации всероссийской политической партии "Партия роста"», — говорится в материалах.

Весной 2024 года «Партия роста» объединилась с партией «Новые люди». Объединенная партия сохранила название «Новые люди». Уточнялось, что бывший лидер «Партии роста» Борис Титов согласился стать во главе федерального политсовета объединенной партии.

Решение о слиянии было принято в декабре 2023 года. Соответствующий документ подписали лидеры обеих партий. Титов назвал это решение большим шагом вперед.

