Верховный суд попросили ликвидировать «Партию роста»

Минюст попросил Верховный суд ликвидировать политическую партию «Партия роста»

Министерство юстиции (Минюст) России попросило Верховный суд ликвидировать «Партию роста». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные суда.

«Поступило административное исковое заявление Министерства юстиции о ликвидации всероссийской политической партии "Партия роста"», — говорится в материалах.

Весной 2024 года «Партия роста» объединилась с партией «Новые люди». Объединенная партия сохранила название «Новые люди». Уточнялось, что бывший лидер «Партии роста» Борис Титов согласился стать во главе федерального политсовета объединенной партии.

Решение о слиянии было принято в декабре 2023 года. Соответствующий документ подписали лидеры обеих партий. Титов назвал это решение большим шагом вперед.