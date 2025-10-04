Путешествия
18:05, 4 октября 2025Путешествия

Выросло число жертв восхождения на вулкан на Камчатке

МЧС: Число жертв восхождения на вулкан на Камчатке выросло до двух
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Число жертв восхождения на вулкан на Камчатке выросло до двух. Об этом сообщил глава управления МЧС по региону Сергей Лебедев во «ВКонтакте».

По словам Лебедева, вторая пострадавшая скончалась при спуске.

«Множественные травмы. Третью [пострадавшую] спускают на носилках к медикам на [высоту] 1500. Сама она идти может, но устала. Поэтому на носилках. Очень скользко, ветер и крутой склон», — рассказал руководитель регионального главка МЧС.

Известно, что в походе на Камчатке участвовали семь альпинистов. Они застряли во время восхождения и не смогли спуститься самостоятельно. Несколько человек получили серьезные травмы.

