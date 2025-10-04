Выросло число жертв восхождения на вулкан на Камчатке

МЧС: Число жертв восхождения на вулкан на Камчатке выросло до двух

Число жертв восхождения на вулкан на Камчатке выросло до двух. Об этом сообщил глава управления МЧС по региону Сергей Лебедев во «ВКонтакте».

По словам Лебедева, вторая пострадавшая скончалась при спуске.

«Множественные травмы. Третью [пострадавшую] спускают на носилках к медикам на [высоту] 1500. Сама она идти может, но устала. Поэтому на носилках. Очень скользко, ветер и крутой склон», — рассказал руководитель регионального главка МЧС.

Известно, что в походе на Камчатке участвовали семь альпинистов. Они застряли во время восхождения и не смогли спуститься самостоятельно. Несколько человек получили серьезные травмы.