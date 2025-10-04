Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Задержание спецназом танкера Boracay связали с желанием Макрона отомстить России

Аналитик Ераносян: Танкер Boracay задержали из-за желания Макрона отомстить РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Расследование и задержание танкера Boracay вблизи порта Сен-Назер продемонстрировало желание президента Франции Эммануэля Макрона отомстить России. Такую точку зрения высказал капитан 1-го ранга запаса, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян, его слова приводит ТАСС.

«Это откровенное пиратство и рейдерство со стороны Макрона. Макрон, в свою очередь, потеряв Сахель и всю африканскую франкофонию, пытается мстить России на всех театрах военных действий», — утверждает аналитик. По его словам, это попытка французского лидера ответить на собственные поражения в разных регионах мира.

1 октября французский спецназ задержал двух членов экипажа шедшего из России Boracay в море у портового города Сен-Назер. Их заподозрили в причастности к инциденту с дронами над Данией. 3 октября танкер продолжил путь.

