Длившаяся с начала недели на Земле магнитная буря закончилась

Затянувшаяся на Земле магнитная буря закончилась. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«С вечера пятницы наблюдается быстрая стабилизация геомагнитной обстановки. Основной планетарный индекс Kp, по которому определяется начало и окончание бурь, в настоящее время опустился в зеленую зону и, за исключением короткого времени в конце вчерашнего дня, держится в ней уже около 17 часов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что магнитная буря длилась с начала недели. Она началась вечером в понедельник, 29 сентября, и стала одной из самых продолжительных в текущем 25-м солнечном цикле.

