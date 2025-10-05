Бывший СССР
Часть украинского города осталась без света после взрывов

Часть Львова осталась без света после взрывов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Взрывы несколько часов звучали в украинском городе Львов. Частично населенный пункт остался без электричества, сообщает украинское издание «Обозреватель.ua».

«В городе и области взрывы раздавались непрерывно в течение трех часов», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Военное дело» в свою очередь публикует кадры из города, на которых виден большой столб черного дыма, поднимающегося в небо. По предварительным данным, там была поражена ТЭЦ. Официальная информация пока не поступала.

Ранее сообщалось о ракетной атаке по территории Украины. Взрывы раздались сразу в нескольких областях.

