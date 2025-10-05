Бывший СССР
Стало известно о ракетной атаке по территории Украины

«Страна»: По Украине запустили ракеты, прогремело несколько взрывов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Global Look Press

Территория Украины оказалась под ударами ракет. Как сообщает издание «Страна.ua», под огнем западные области, в нескольких городах гремят взрывы.

«Взрывы раздаются во Львове. Также ПВО работает в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях», — говорится в сообщении. Помимо этого, звуки взрывов слышны и в Чернигове.

Уточняется, что, помимо ракет, в небе над территорией республики находится большое количество беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России готовят самую массированную атаку на Украину с применением дронов за всю историю проведения спецоперации, по территории республики могут запустить до 750 беспилотников.

    Все новости