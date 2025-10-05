Бывший СССР
Депутата Рады возмутило нападение украинских военкомов на женщин

Депутат Рады Дмитрук: В Тернополе сотрудники ТЦК напали на женщин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Депутата Верховной Рады Артема Дмитрука возмутило нападение украинских военкомов на женщин. В Telegram-канале он уточнил, что инцидент произошел в Тернопольской области.

По словам нардепа, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) и полицейские пытались задержать гражданина, на защиту которого встали украинки, к ним применили слезоточивый газ и избили.

«Женщины отчаянно пытались спасти человека, которого каратели Зеленского похищали прямо посреди города», — заявил Дмитрук.

Ранее депутат отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в плачевном состоянии из-за решений украинского лидера Владимира Зеленского. «Реалии армии Зеленского. Без зарплаты, без выплат, без лечения», — указал он.

    Все новости