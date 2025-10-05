Фицо прокомментировал идею создания «стены дронов» в ЕС

Фицо: Никакого проекта «стена дронов» в ЕС не существует

Проекта по созданию «стены дронов» в Евросоюзе (ЕС) на данный момент не существует, пока есть только дискуссия на уровне специалистов об эффективности использования армейских мощностей для защиты от беспилотников (БПЛА). Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы O 5 minút 12, сообщает в воскресенье, 5 октября, РИА Новости.

«Точно не является самым лучшим способом для сбития дрона, который стоит пять тысяч евро, использовать истребитель, который выстрелит в дрон ракетой за 300 тысяч евро. Мы должны об этом говорить, но не существует никакого европейского проекта защиты от дронов», — сказал он.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что осуществление проекта «стена дронов» на восточной границе НАТО не будет быстрым, поэтому «надо искать другие решения».

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак анонсировал «стену дронов» вдоль восточной границы страны. По его словам, ставку армия должна делать на искусственный интеллект, который они хотят видеть и в БПЛА. Проект сначала должны обсудить в Евросоюзе.