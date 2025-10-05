Россия
16:30, 5 октября 2025Россия

Фура опрокинулась на МКАД и попала на видео

На МКАД произошла авария, опрокинулась фура
Варвара Митина (редактор)

Фура опрокинулась на МКАД и попала на видео. Кадрами делится Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

На видео видно, как в фуру врезается легковушка, после чего крупногабаритный грузовой автомобиль опрокидывается, недолго проезжает по трассе и, остановившись, перекрывает дорогу.

В ведомстве сообщили, что авария произошла на внешней стороне 80-го километра МКАД. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее профессиональный каскадер и блогер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев разбил в ДТП гоночный автомобиль McLaren.

