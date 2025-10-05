21-летнюю телеведущую обнаружили без сознания в ее доме

Телеведущую Дженнифер Николь Ривас обнаружили без сознания в ее доме в Гондурасе

Телеведущую и TikTok-блогершу Дженнифер Николь Ривас из Гондураса обнаружили без сознания в ее доме. Об этом сообщает издание The Mirror.

Отмечается, что у 21-летней телеведущей случился дома эпилептический приступ, после чего она потеряла сознание. Спасти ее не удалось.

Ривас была студенткой факультета журналистики и работала ведущей на местном телеканале CHTV. Она также вела аккаунт в соцсети TikTok, на который подписались 110 тысяч пользователей.

