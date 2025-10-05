Интернет и СМИ
21-летнюю телеведущую обнаружили без сознания в ее доме

Телеведущую Дженнифер Николь Ривас обнаружили без сознания в ее доме в Гондурасе
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @iamjenirivas_

Телеведущую и TikTok-блогершу Дженнифер Николь Ривас из Гондураса обнаружили без сознания в ее доме. Об этом сообщает издание The Mirror.

Отмечается, что у 21-летней телеведущей случился дома эпилептический приступ, после чего она потеряла сознание. Спасти ее не удалось.

Ривас была студенткой факультета журналистики и работала ведущей на местном телеканале CHTV. Она также вела аккаунт в соцсети TikTok, на который подписались 110 тысяч пользователей.

Ранее стало известно, что китайский блогер Тан Фэйцзи решил испытать одноместный летательный аппарат во время прямого эфира и потерпел крушение. Уточнялось, что в момент авиакатастрофы у него не было ни шлема, ни парашюта.

