Блогер решил испытать летательный аппарат в прямом эфире и потерпел крушение

Блогер Тан Фэйцзи потерял управление во время полета в прямом эфире и не выжил

Китайский блогер Тан Фэйцзи решил испытать летательный аппарат во время прямого эфира и потерпел крушение. Об этом сообщает газета New York Post.

Трагедия произошла, когда Фэйцзи пилотировал одноместный летательный аппарат. В какой-то момент блогер потерял управление, в результате чего воздушное судно рухнуло на землю и загорелось.

Отмечается, что трансляцию полета Фэйцзи вел в соцсетях, за ней следило около сотни человек. В момент авиакатастрофы у блогера не было ни шлема, ни парашюта. Врачам не удалось спасти блогера.

Незадолго до случившегося он рассказывал, что летательный аппарат обошелся ему в 49 тысяч долларов (примерно четыре миллиона рублей). Он также утверждал, что судно способно подниматься на высоту до 600 метров и развивать скорость выше 100 километров в час.

Ранее сообщалось, что в TikTok-блогершу из Эквадора Кейлу Андреину Гонсалес Меркадо выстрелили во время прямого эфира. Спасти ее не удалось.