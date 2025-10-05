На Западе рассказали об открытом нападении Британии на Россию

Профессор Дизен: Британия открыто атакует Россию

Британия открыто атакует Россию, чтобы помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в использовании дальнобойного оружия. Об этом написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

В какой-то момент, по его мнению, Россия ответит на эти действия и эскалация станет бесконтрольной. Очевидно одно — Лондон будет кричать о «неспровоцированной агрессии», подытожил автор.

Ранее сообщалось, что Британия помогает ВСУ наносить удары вглубь территории России. При этом, согласно изданию The Financial Times, к этим действиям ее призывают США.

Журналист Томас Фази назвал настоящим безрассудством такую помощь Украине. «Всего лишь формальность отделяет Британию от прямого запуска ракет по России и от полномасштабной войны», — отметил он.