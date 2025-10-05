Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:23, 5 октября 2025Мир

На Западе рассказали об открытом нападении Британии на Россию

Профессор Дизен: Британия открыто атакует Россию
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Британия открыто атакует Россию, чтобы помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в использовании дальнобойного оружия. Об этом написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

В какой-то момент, по его мнению, Россия ответит на эти действия и эскалация станет бесконтрольной. Очевидно одно — Лондон будет кричать о «неспровоцированной агрессии», подытожил автор.

Ранее сообщалось, что Британия помогает ВСУ наносить удары вглубь территории России. При этом, согласно изданию The Financial Times, к этим действиям ее призывают США.

Журналист Томас Фази назвал настоящим безрассудством такую помощь Украине. «Всего лишь формальность отделяет Британию от прямого запуска ракет по России и от полномасштабной войны», — отметил он.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предупредил США о последствиях начала поставок «Томагавков» Украине

    Полчища мраморных клопов атаковали российский регион

    Израиль обвинили в жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными активистами

    Россиянка побывала на «уральском Бали» и описала его фразой «выглядит как райский пляж»

    В многоквартирном доме в России произошел взрыв

    Российские войска ударили по предприятиям ВПК Украины

    В Нижегородской области сбили пять беспилотников

    На Западе рассказали об открытом нападении Британии на Россию

    Российские войска взяли под контроль село в ДНР

    Военные врачи вручную завели сердце российского солдата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости