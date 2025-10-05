Интернет и СМИ
00:42, 5 октября 2025Интернет и СМИ

Британскую помощь Украине назвали безумством

Журналист Фази назвал безрассудством помощь Лондона Украине с ударами вглубь РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Журналист Томас Фази назвал настоящим безрассудством помощь Украине с нанесением ударов по территории России со стороны Великобритании. Об этом он написал в социальной сети Х.

Таким образом Фази прокомментировал материал The Financial Times, что Лондон уже помогает Киеву бить вглубь территории России.

«Всего лишь формальность отделяет Британию от прямого запуска ракет по России и от полномасштабной войны», — отметил журналист.

Ранее сообщалось, что Британия помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России. При этом, согласно изданию The Financial Times, к этим действиям ее призывают США.

