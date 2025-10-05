Россия
Названы возможные цели ракетного удара России по Львову

Офицер Дандыкин: Россия могла уничтожить подземные производства ракет во Львове
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

В ходе ночного удара по Львову с применением беспилотников и ракет Россия могла уничтожить подземные производства украинского вооружения. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, сообщает в воскресенье, 5 октября, NEWS.ru.

«То, что мы видели, — и дым, и все остальное — это производство. И вполне может быть, что рядом с производством еще были и складские помещения, и предприятия по производству беспилотников. Они были поражены. Может быть, [под землей собирали беспилотники], может, и ракеты. Те же "Фламинго"», — отметил он.

Офицер запаса добавил, что удар мог наноситься также по штабам украинских военных. Он напомнил, что в советское время во Львове находился запасной командный пункт Организации Варшавского договора (ОВД), который мог быть модернизирован и использован в ходе текущего конфликта.

Ранее стало известно, что над Львовом после ночной атаки поднялись столбы дыма. Сообщалось, что часть города осталась без света в результате ударов дронов.

