Опыт работы учителем помог российскому бойцу на СВО

Опыт работы учителем физкультуры и ОБЖ помог российскому бойцу на СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Боец Южной группировки войск с позывным Перун заявил, что опыт работы учителем помогает ему на службе. Он рассказал об этом в интервью РИА Новости.

Военнослужащий сообщил, что работал учителем физкультуры и ОБЖ в школе в Краснодарском крае. «Сама моя специальность — физическая культура — пригодилась своим здоровьем», — отметил Перун.

Он также рассказал, что занятия смешанными единоборствами помогли развить реакцию и выносливость, и это оказалось полезным на фронте. «Все, что здесь используется, переносится с гражданского опыта. А потом на гражданке будет переноситься со здешнего опыта», — добавил он.

Ранее стало известно, что российский участник специальной военной операции (СВО) с позывным Толстый провел 63 дня на необитаемом острове на реке Днепр. Как рассказал военкору Минобороны Толстый, ему была поставлена задача продержаться на нужной позиции и дождаться смены. Во время несения службы он неоднократно попадал под обстрелы украинских войск и был вынужден самостоятельно оказывать себе медицинскую помощь.

