Российский подросток получил смертельный удар током от телефона

В Челябинске подросток умер от удара током во время разговора по телефону

В Челябинске 16-летний подросток получил удар током во время разговора по телефону и не выжил. Об этом сообщает 74.RU со ссылкой на силовые ведомства.

По информации источника издания, трагедия произошла на улице Южноуральская. Гаджет стоял на зарядке. Подросток говорил по телефону в тот момент, когда его ударило током.

По факту произошедшего начата проверка. Уточняется, что будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

