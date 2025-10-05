Россия
17:23, 5 октября 2025

Российский подросток получил смертельный удар током от телефона

В Челябинске подросток умер от удара током во время разговора по телефону
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: ARVD73 / Shutterstock / Fotodom

В Челябинске 16-летний подросток получил удар током во время разговора по телефону и не выжил. Об этом сообщает 74.RU со ссылкой на силовые ведомства.

По информации источника издания, трагедия произошла на улице Южноуральская. Гаджет стоял на зарядке. Подросток говорил по телефону в тот момент, когда его ударило током.

По факту произошедшего начата проверка. Уточняется, что будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете, что в Московской области осудят мужчину, в чьем бассейне девочка получила удар током.

