Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности России на Украине

Польские военные подняли в небо истребители. На этот шаг они пошли якобы из-за активности России на Украине. Это следует из сообщения оперативного командования родов вооруженных сил республики в социальной сети X.

«Польская и союзная авиация активно действует в нашем воздушном пространстве, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности», — сказано в сообщении.

Там уточняется, что все предпринятые меры нацелены исключительно на обеспечение безопасности на территориях, которые граничат с «уязвимыми районами». Оперативное командование продолжает отслеживать ситуацию и готово к «немедленному реагированию».

В прошлый раз польские ВВС по аналогичной причине поднимали в воздух истребители 28 сентября.