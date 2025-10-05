Помогавшая пострадавшим от наводнения в Болгарии рассказала о поисках погибшей россиянки

Любовь Гордеева, помогающая пострадавшим от наводнения в болгарском Елените, рассказала РЕН ТВ о поисках погибшей россиянки.

Она указала, что после наступления стихийного бедствия спасателям первым делом сообщили о пропавшей Елене. Спасатели подтвердили волонтерам, что дом полностью обследовали и женщину там не нашли.

«Мы своими силами расселили пострадавших, и своими силами собрали им помощь, еду, воду. Некоторые рестораны организовали доставку горячего питания — развозят по побережью в пункты помощи пострадавшим», — заявила Гордеева.

По словам волонтеров, после новости об исчезновении жены из Санкт-Петербурга в Болгарию прилетел муж Елены. Он зашел в дом и нашел там тело супруги.

Ранее сообщалось, что гражданка России стала четвертой жертвой сильного наводнения, вызванного проливными дождями на юге Черноморского побережья Болгарии. Известно, что тело 58-летней женщины обнаружили в апартаментах на курорте Елените. По факту гибели людей при наводнении возбудили уголовное дело.