Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:52, 5 октября 2025Мир

Помогавшая пострадавшим от наводнения в Болгарии рассказала о поисках погибшей россиянки

Помогавшая при наводнении в Болгарии рассказала о поисках погибшей россиянки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Любовь Гордеева, помогающая пострадавшим от наводнения в болгарском Елените, рассказала РЕН ТВ о поисках погибшей россиянки.

Она указала, что после наступления стихийного бедствия спасателям первым делом сообщили о пропавшей Елене. Спасатели подтвердили волонтерам, что дом полностью обследовали и женщину там не нашли.

«Мы своими силами расселили пострадавших, и своими силами собрали им помощь, еду, воду. Некоторые рестораны организовали доставку горячего питания — развозят по побережью в пункты помощи пострадавшим», — заявила Гордеева.

По словам волонтеров, после новости об исчезновении жены из Санкт-Петербурга в Болгарию прилетел муж Елены. Он зашел в дом и нашел там тело супруги.

Ранее сообщалось, что гражданка России стала четвертой жертвой сильного наводнения, вызванного проливными дождями на юге Черноморского побережья Болгарии. Известно, что тело 58-летней женщины обнаружили в апартаментах на курорте Елените. По факту гибели людей при наводнении возбудили уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о наступлении России в Волчанске

    Российским пенсионерам раскрыли способ получить до 440 тысяч рублей

    Кадыров заявил о возвращении в зону СВО трофейного «Кугуара»

    В МИД Турции оценили финансовую помощь Европы Украине

    В российском аэропорту временно ограничили прием и выпуск самолетов

    Над столицей европейской страны заметили неизвестные летающие объекты

    Раскрыто число пострадавших на протестах в Тбилиси полицейских

    Депутата Рады возмутило нападение украинских военкомов на женщин

    В Турции допустили скорый прогресс на Украине

    Помогавшая пострадавшим от наводнения в Болгарии рассказала о поисках погибшей россиянки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости