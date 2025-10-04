Путешествия
22:33, 4 октября 2025Путешествия

Россиянка погибла в Болгарии из-за сильного наводнения

58-летняя россиянка погибла на курорте в Болгарии из-за сильного наводнения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Гражданка России стала четвертой жертвой сильного наводнения, вызванного проливными дождями, на юге Черноморского побережья Болгарии. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение.

Известно, что тело 58-летней женщины обнаружили в апартаментах на курорте Елените. По факту гибели людей при наводнении возбудили уголовное дело.

В консульском отделе посольства России в Болгарии выразили готовность оказать помощь родственникам погибшей. Также россиянам помогут восстановить утерянные личные документы: на данный момент зафиксировано два таких обращения, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Китае люди вышли на затопленные улицы и начали ловить рыбу голыми руками. Такими стали последствия супертайфуна Рагаса, который обрушился на юг страны 24 сентября.

