Рыбу начали ловить на улицах Китая

На видео сняли, как люди ловят рыбу на улицах Китая после супертайфуна «Рагаса»

В Китае люди вышли на затопленные улицы и начали ловить рыбу голыми руками. Последствия супертайфуна Рагаса сняли на видео, которое публикует Sky News.

В рыболовные угодья внезапно превратились улицы прибрежных городов — Макао и Чжанчжоу. На кадрах видно, как жители пытаются поймать крупную рыбу голыми руками — некоторые даже преуспели в этом.

Часть людей вооружились пакетами и сетями, а также велосипедами, чтобы забрать улов с собой. Другие же предпочли сделать селфи на фоне добычи.

Такими стали последствия супертайфуна Рагаса, который обрушился на юг Китая 24 сентября. В городах прошли мощные ливни и ураганы, которые привели к наводнениям. Более миллиона жителей опасных районов удалось предварительно эвакуировать.