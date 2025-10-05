После инцидента с дронами в аэропорту Мюнхена подготовили три тысячи раскладушек

Полиция Мюнхена установила лазерное устройство против дронов в аэропорту. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, это автомобиль с лазерной установкой, который может определять расстояние до дронов. Его припарковали около взлетно-посадочной полосы.

Также в терминалах аэропорта подготовили надувные матрасы и три тысячи раскладушек для комфорта пассажиров, рейсы которых отменяются или задерживаются.

О том, что аэропорт Мюнхена прекращал работу из-за неопознанных летательных аппаратов, сообщалось в ночь с 3 на 4 октября. Позже выяснилось, что это были военные разведывательные дроны.

Также ранее стало известно, что беспилотники заметили над немецким военным объектом.