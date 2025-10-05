Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:02, 5 октября 2025Мир

После инцидента с дронами в аэропорту Мюнхена подготовили три тысячи раскладушек

В Мюнхене полиция установила лазерное устройство против дронов в аэропорту
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Полиция Мюнхена установила лазерное устройство против дронов в аэропорту. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, это автомобиль с лазерной установкой, который может определять расстояние до дронов. Его припарковали около взлетно-посадочной полосы.

Также в терминалах аэропорта подготовили надувные матрасы и три тысячи раскладушек для комфорта пассажиров, рейсы которых отменяются или задерживаются.

О том, что аэропорт Мюнхена прекращал работу из-за неопознанных летательных аппаратов, сообщалось в ночь с 3 на 4 октября. Позже выяснилось, что это были военные разведывательные дроны.

Также ранее стало известно, что беспилотники заметили над немецким военным объектом.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на призыв Зеленского к одностороннему прекращению огня

    Прецедент с Долиной оставил россиянку без новой квартиры и с долгами

    ВСУ атаковали два муниципалитета в Белгородской области

    В Сербии высказались о реальных целях санкций США против NIS

    На Западе испугались возможного «Перл-Харбора» в Европе из-за России

    «Ахмат» сделал заявление о расизме капитана «Краснодара» в адрес игрока команды

    На Украине мобилизовали кота

    Удар «Искандером» по позиции ВСУ попал на видео

    21-летнюю телеведущую обнаружили без сознания в ее доме

    Последнее обновление iPhone обернулось проблемами для российских пользователей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости