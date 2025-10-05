Президент Грузии раскрыл единственный способ смены власти

Президент Грузии Кавелашвили: Власть поменяется только через выборы

Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что смена власти в стране возможна только через выборы. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, народ Грузии не даст поменять власть насильственным путем. Руководство можно только избрать на выборах, подчеркнул Кавелашвили.

Ранее Кавелашвили говорил, что участники митинга в Тбилиси, прошедшего в субботу, 4 октября, управлялись иностранными спецслужбами.

В Грузии днем в субботу, 4 октября, на фоне выборов в органы местного самоуправления начались протесты. Демонстранты сначала вышли на улицы Тбилиси, перекрыв проспект Руставели. К вечеру протесты приобрели более масштабный и разрушительный характер.