Путин и модератор Лукьянов на «Валдае» обменялись цитатами из фильма «Калина красная»

Президент России Владимир Путин и модератор пленарной сессии Валдайского форума Федор Лукьянов перед выступлением главы государства в шутку обменялись цитатами из фильма Василия Шукшина «Калина красная». Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

На вопрос Путина «Народ собран?», который является цитатой из фильма, Лукьянов ответил фразой оттуда же: «К разврату готов».

В свою очередь, глава государства вначале заявил, что дальше продолжать цитировать кинокартину Шукшина не будет, однако, затем все же передумал.

«Хотя помнишь, как там: "Чего ж таких некрасивых-то набрал?"» — в шутку отреагировал Путин.

Ранее в воскресенье глава государства, комментируя свое выступление на Валдайском форуме, заявил, что честно и откровенно излагал определенные ситуации, суть вопросов, и то, как он относится к ним.

Выступление Путина на «Валдае» состоялось вечером 2 октября. Во время своей речи президент порассуждал о нынешних российско-украинских отношениях и роли Запада в конфликте между странами, а также указал, что Россия даст очень убедительный ответ на милитаризацию стран Европы.