Путин поздравил с днем рождения лидера постсоветской страны

Путин поздравил президента Таджикистана Рахмона с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона с днем рождения. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

«Уважаемый Эмомали Шарипович, примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения», — сказано в поздравлении.

Российский лидер отметил высокий вклад Рахмона в развитие стратегического партнерства Москвы и Душанбе.

