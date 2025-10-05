Бывший СССР
Путин поздравил с днем рождения лидера постсоветской страны

Путин поздравил президента Таджикистана Рахмона с днем рождения
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона с днем рождения. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

«Уважаемый Эмомали Шарипович, примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения», — сказано в поздравлении.

Российский лидер отметил высокий вклад Рахмона в развитие стратегического партнерства Москвы и Душанбе.

Ранее президент России поздравил учителей с профессиональным праздником. Путин отметил, что профессия учителя пользуется заслуженным уважением в обществе.

