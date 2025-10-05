Раскрыта негативная сторона использования нейросетей

Почти половина опрошенных россиян никогда не слышали о дипфейках

Почти половина россиян (48 процентов) не знает, что такое дипфейки, в то время как 30 процентов сотрудников крупных компаний уже сталкивались с мошенническими атаками с использованием этой технологии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опрос «МТС Линк».

В исследовании приняла участие тысяча жителей городов-миллионников России. Наиболее уязвимым для атак при помощи дипфейков оказался средний бизнес, тогда как в микробизнесе подобные атаки не фиксировались. Основными каналами для афер стали мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Успешная атака с подменой личности руководителя может стоить компании миллионы рублей», — отметил исполнительный директор «МТС Линк» Павел Потехин. В качестве защиты эксперты рекомендуют использовать корпоративные платформы со встроенными антифрод-решениями.

Дипфейки — это созданные нейросетями видео, аудио и изображения, практически неотличимые от реальных. Большинство респондентов (64 процента) видели дипфейки в развлекательном контенте, а 27 процентов — в рекламе. Однако 19 процентов сталкивались с ситуациями, когда мошенники имитировали голоса друзей и родственников, а 18 процентов — руководителей и коллег.

