Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:42, 5 октября 2025Интернет и СМИ

Роскомнадзор разъяснил блогерам правила регистрации каналов

Роскомнадзор напомнил блогерам о необходимости подтверждать владение каналом
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) разъяснила правила регистрации в перечне блогеров. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Его представители напомнили, что, согласно постановлению правительства России от 28 декабря 2024 года, необходимо подтверждать владение каналом через специально предоставляемые социальными сетями сервисы. В случае Telegram это бот.

После регистрации на портале «Госуслуги» и подачи заявления владелец канала получает уникальный номер. «Для подтверждения действительности владения каналом его владелец должен в интерфейсе соцсети направить номер, полученный на портале госуслуг», — уточняется в публикации.

Номер и данные владельца канала направляются через специальную программу для автоматической сверки Роскомнадзором. Telegram-бот подтверждает, что он запущен именно владельцем канала. «Для этого этот бот должен обладать необходимыми правами, которые определяет уже только сама соцсеть. Одновременно с этим бот проставляет и маркировку А+», — пояснили в ведомстве.

Ранее стало известно, что владельцев Telegram-каналов обязали регистрироваться через бот.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на призыв Зеленского к одностороннему прекращению огня

    Врач предупредил об осенних рисках для желудка

    Фицо прокомментировал идею создания «стены дронов» в ЕС

    Ростовский каскадер разбил в ДТП машину за 20 миллионов рублей

    В Польше нашли обломки беспилотника

    На Украине сообщили об ударе 496 дронами и 53 ракетами

    Клуб РПЛ расстался с главным тренером

    Додик объяснил подготовку Европы к войне

    Девочек-подростков арестовали за расправу над малолетним сыном ветерана СВО

    Названы возможные цели ракетного удара России по Львову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости