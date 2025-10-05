Роскомнадзор разъяснил блогерам правила регистрации каналов

Роскомнадзор напомнил блогерам о необходимости подтверждать владение каналом

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) разъяснила правила регистрации в перечне блогеров. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Его представители напомнили, что, согласно постановлению правительства России от 28 декабря 2024 года, необходимо подтверждать владение каналом через специально предоставляемые социальными сетями сервисы. В случае Telegram это бот.

После регистрации на портале «Госуслуги» и подачи заявления владелец канала получает уникальный номер. «Для подтверждения действительности владения каналом его владелец должен в интерфейсе соцсети направить номер, полученный на портале госуслуг», — уточняется в публикации.

Номер и данные владельца канала направляются через специальную программу для автоматической сверки Роскомнадзором. Telegram-бот подтверждает, что он запущен именно владельцем канала. «Для этого этот бот должен обладать необходимыми правами, которые определяет уже только сама соцсеть. Одновременно с этим бот проставляет и маркировку А+», — пояснили в ведомстве.

Ранее стало известно, что владельцев Telegram-каналов обязали регистрироваться через бот.