Российским пенсионерам раскрыли способ получить до 440 тысяч рублей

Бессараб: Накопительная пенсия положена при накоплениях до 440 тыс. рублей

В 2026 году единовременная выплата накопительной пенсии будет предоставлена пенсионерам, у которых сумма накоплений не превышает примерно 440 тысяч рублей. В таком случае всю сумму могут выплатить сразу, пояснила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат отметила, что право на получение выплаты накопительной части пенсии имеют женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины — 60 лет.

При этом единовременную выплату возможно получить, если размер накопительной части (в расчете на месяц) составляет менее 10 процентов от прожиточного минимума пенсионера.

Ранее сенатор Наталия Косихина заявила, что граждане Российской Федерации могут выйти на пенсию на два года раньше. Досрочный выход на пенсию предусмотрен для тех россиян, которые не работают, но состоят на учете в службе занятости. Это возможно за два года до наступления пенсионного возраста в случае: увольнение в связи с ликвидацией организации или сокращением штата и невозможности трудоустройства через службу занятости и наличии требуемого количества пенсионных баллов и страхового стажа.