Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:54, 5 октября 2025Экономика

Российским пенсионерам раскрыли способ получить до 440 тысяч рублей

Бессараб: Накопительная пенсия положена при накоплениях до 440 тыс. рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В 2026 году единовременная выплата накопительной пенсии будет предоставлена пенсионерам, у которых сумма накоплений не превышает примерно 440 тысяч рублей. В таком случае всю сумму могут выплатить сразу, пояснила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат отметила, что право на получение выплаты накопительной части пенсии имеют женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины — 60 лет.

При этом единовременную выплату возможно получить, если размер накопительной части (в расчете на месяц) составляет менее 10 процентов от прожиточного минимума пенсионера.

Ранее сенатор Наталия Косихина заявила, что граждане Российской Федерации могут выйти на пенсию на два года раньше. Досрочный выход на пенсию предусмотрен для тех россиян, которые не работают, но состоят на учете в службе занятости. Это возможно за два года до наступления пенсионного возраста в случае: увольнение в связи с ликвидацией организации или сокращением штата и невозможности трудоустройства через службу занятости и наличии требуемого количества пенсионных баллов и страхового стажа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о наступлении России в Волчанске

    Российским пенсионерам раскрыли способ получить до 440 тысяч рублей

    Кадыров заявил о возвращении в зону СВО трофейного «Кугуара»

    В МИД Турции оценили финансовую помощь Европы Украине

    В российском аэропорту временно ограничили прием и выпуск самолетов

    Над столицей европейской страны заметили неизвестные летающие объекты

    Раскрыто число пострадавших на протестах в Тбилиси полицейских

    Депутата Рады возмутило нападение украинских военкомов на женщин

    В Турции допустили скорый прогресс на Украине

    Помогавшая пострадавшим от наводнения в Болгарии рассказала о поисках погибшей россиянки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости