Россиянам рассказали о возможности выйти на пенсию на два года раньше

Косихина: На пенсию можно выйти на два года раньше при наличии баллов и стажа

Граждане РФ могут выйти на пенсию на два года раньше. Об этом РИА Новости рассказала сенатор Наталия Косихина.

Она указала, что законодательством предусмотрен досрочный выход на пенсию для тех, кто не работает, но состоит на учете в службе занятости. Это возможно за два года до наступления пенсионного возраста в случае соблюдения некоторых условий, отметила сенатор.

Косихина сообщила, что ключевыми критериями для досрочного выхода на пенсию являются увольнение в связи с ликвидацией организации или сокращением штата, а также невозможность трудоустройства через службу занятости на протяжении установленного срока. Кроме того, необходимо наличие требуемого количества пенсионных баллов и страхового стажа продолжительностью не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Ранее депутат Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить социальные пенсии для мигрантов, чтобы снизить нагрузку на федеральный бюджет.