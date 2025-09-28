Россия
10:40, 28 сентября 2025

В Госдуме предложили отменить пенсии для мигрантов

Депутат Слуцкий предложил отменить социальные пенсии для мигрантов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить социальные пенсии для мигрантов, чтобы снизить нагрузку на федеральный бюджет. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Россия сейчас переживает ответственный момент. СВО, социальные, демографические и другие проблемы — все это требует огромных средств. Здесь каждая копейка на счету!» — сказал парламентарий.

Слуцкий заявил, что государство позволяет себе выплачивать пенсии мигрантам, которые, по его словам, «зачастую презирают Россию и русских людей», в то время как российские пенсионеры «получают гроши».

Ранее Слуцкий прокомментировал выступление главы МИД России Сергея Лаврова на Генассамблее ООН. По словам депутата, министр «уложил на лопатки» воинствующих русофобов и адептов гегемонии Запада.

