В Госдуме предложили отменить пенсии для мигрантов

Депутат Слуцкий предложил отменить социальные пенсии для мигрантов

Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить социальные пенсии для мигрантов, чтобы снизить нагрузку на федеральный бюджет. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Россия сейчас переживает ответственный момент. СВО, социальные, демографические и другие проблемы — все это требует огромных средств. Здесь каждая копейка на счету!» — сказал парламентарий.

Слуцкий заявил, что государство позволяет себе выплачивать пенсии мигрантам, которые, по его словам, «зачастую презирают Россию и русских людей», в то время как российские пенсионеры «получают гроши».

