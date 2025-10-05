Россиянка побывала на «уральском Бали» и описала его фразой «выглядит как райский пляж»

Российская путешественница Наталья побывала на затопленном глиняном карьере в Челябинской области и назвала его «уральским Бали». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

«Это место популярно среди фотографов и блогеров со всего Урала — фотографии здесь получаются не хуже, а, может, даже лучше, чем на курорте-тезке. Лазурная вода, белоснежный песок — это место выглядит как райский пляж среди соснового леса», — такими фразами описала увиденное россиянка.

Автор публикации добавила, что карьер находится в окрестностях города Кыштыма. Он появился в 1945 году, когда там были обнаружены большие залежи каолина. От других карьеров «уральский Бали» отличает лазурная вода и белоснежные берега.

Наталья также предупредила, что купаться в этом месте не стоит — в карьерах находится не вода, а слабая щелочь, этим и объясняется ее необычный цвет. Кроме того, берега карьеров мягкие и не очень устойчивые, а глиняное дно способно засосать ногу человека по колено и даже выше.

«Впрочем, любителей отдыха это не останавливает. В жаркие летние дни на "уральском Бали" яблоку негде упасть: кто-то приезжает сюда на шашлыки, кто-то — за красивыми фотографиями», — рассказала россиянка.

Ранее другая российская путешественница, трижды побывавшая на Бали, описала индонезийский остров фразой «деревня с глянцевым фасадом». По ее словам, шикарные кафе, яхты и пляжные клубы, которые туристы часто видят на фотографиях блогеров в социальных сетях, надо поискать.