Рубио назвал возможного преемника Трампа

Рубио: Следующим кандидатом в президенты США от республиканцев может стать Вэнс

Следующим кандидатом в президенты США от Республиканской партии может стать нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс. Возможного преемника Дональда Трампа на посту главы государства назвал госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

«Я полагаю, следующим кандидатом от республиканцев будет Вэнс, если он решит баллотироваться. Он мой хороший друг, он отлично справляется со своей работой, и я бы сказал, что у нас отличная команда», — сказал он.

До этого будущего президента США назвала политолог Ульрике Геро — по ее словам, им станет Вэнс. Она подчеркнула, что Европейский союз (ЕС) будет заинтересован в том, чтобы на выборах победил представитель Демократической партии.