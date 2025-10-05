Мир
23:44, 5 октября 2025

Рубио назвал возможного преемника Трампа

Рубио: Следующим кандидатом в президенты США от республиканцев может стать Вэнс
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс. Фото: Samuel Corum / Consolidated News Photos / Global Look Press

Следующим кандидатом в президенты США от Республиканской партии может стать нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс. Возможного преемника Дональда Трампа на посту главы государства назвал госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

«Я полагаю, следующим кандидатом от республиканцев будет Вэнс, если он решит баллотироваться. Он мой хороший друг, он отлично справляется со своей работой, и я бы сказал, что у нас отличная команда», — сказал он.

До этого будущего президента США назвала политолог Ульрике Геро — по ее словам, им станет Вэнс. Она подчеркнула, что Европейский союз (ЕС) будет заинтересован в том, чтобы на выборах победил представитель Демократической партии.

