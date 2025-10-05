Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
0:1
Завершен
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Спартак
2:6
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сочи
2:1
Завершен
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Фиорентина
1:2
2-й тайм
live
Рома
Италия — Серия А|6-й тур
ЦСКА
3:1
1-й тайм
live
Спартак М
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
15:49, 5 октября 2025Спорт

Тактаров объяснил поражение Анкалаева от бразильца в бою за титул UFC

Тактаров: Боец UFC Анкалаев вышел на бой против Перейры чересчур мотивированным
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Боец смешанного стиля (ММА) и актер Олег Тактаров объяснил поражение российского бойца смешанного стиля (MMA) Магомеда Анкалаева от бразильца Алекса Перейры в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Его слова приводит Metaratings.ru.

Тактаров посчитал, что Анкалаев вышел на поединок чересчур мотивированным, что сказалось на его тактике и привело к досрочному поражению техническим нокаутом в первом раунде. Тактаров отметил, что правильным решением было бы выдержать первый раунд и использовать борьбу вместо попыток обмениваться ударами с Перейрой, который всю карьеру совершенствовал свои навыки в стойке.

Поединок прошел в Лас-Вегасе и завершился победой бразильца техническим нокаутом на второй минуте. Таким образом, россиянин не смог защитить чемпионский титул, завоеванный в марте 2025 года.

На счету Анкалаева теперь 2 поражения, ничья и 20 побед в поединках по правилам MMA. Перейра имеет в активе 13 побед и 3 поражения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскритиковал Запад за реакцию на масштабную атаку России

    В Госдуме ответили на призыв Зеленского к прекращению огня

    Мусоровоз насмерть сбил подростка-самокатчика в российском регионе

    Трамп пригрозил ХАМАС полным уничтожением при одном условии

    Живущая в США девушка-боец UFC рассказала о попытках уговорить мужа поехать в Россию

    Блогерша вколола ботокс и лишилась возможности открывать глаз на месяцы

    В результате минометного обстрела оказался тяжело ранен замглавы российского села

    В Турции указали на главную проблему в вопросе достижения мира на Украине

    Путин и модератор Лукьянов на «Валдае» обменялись цитатами из фильма «Калина красная»

    Фура опрокинулась на МКАД и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости