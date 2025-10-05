Тактаров объяснил поражение Анкалаева от бразильца в бою за титул UFC

Боец смешанного стиля (ММА) и актер Олег Тактаров объяснил поражение российского бойца смешанного стиля (MMA) Магомеда Анкалаева от бразильца Алекса Перейры в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Его слова приводит Metaratings.ru.

Тактаров посчитал, что Анкалаев вышел на поединок чересчур мотивированным, что сказалось на его тактике и привело к досрочному поражению техническим нокаутом в первом раунде. Тактаров отметил, что правильным решением было бы выдержать первый раунд и использовать борьбу вместо попыток обмениваться ударами с Перейрой, который всю карьеру совершенствовал свои навыки в стойке.

Поединок прошел в Лас-Вегасе и завершился победой бразильца техническим нокаутом на второй минуте. Таким образом, россиянин не смог защитить чемпионский титул, завоеванный в марте 2025 года.

На счету Анкалаева теперь 2 поражения, ничья и 20 побед в поединках по правилам MMA. Перейра имеет в активе 13 побед и 3 поражения.