08:13, 5 октября 2025Спорт

Российский боец ММА уступил бразильцу и потерял титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

Боец ММА Анкалаев уступил бразильцу Перейре и потерял титул чемпиона UFC
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Магомед Анкалаев

Магомед Анкалаев. Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Российский боец смешанных единоборств ММА Магомед Анкалаев уступил бразильцу Алексу Перейре и потерял титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе, передает РИА Новости.

Финал турнира в Лас-Вегасе завершилось техническим нокаутом в первом раунде для россиянина. В марте Анкалаев одержал победу над Перейрой и завоевал чемпионский пояс, но не смог защитить титул в реванше.

На счету бойца теперь два поражения, ничья и 20 побед в профессиональной карьере, бразильский соперник имеет в активе три поражения и 13 побед.

Ранее сообщалось, что российский боец ММА Усман Нурмагомедов победил ирландца Пола Хьюза и защитил титул чемпиона PFL. Поединок Нурмагомедова и Хьюза стал главным событием вечера в рамках турнира PFL Champions Series 3.

